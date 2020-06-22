2020-06-22T12:47:43+03:00
Происшествия

В Омской области на Иртыше утонула 7-летняя девочка

Ребенок ушел купаться без разрешения взрослых
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Река ФОТО:Следственный комитетРека ФОТО:Следственный комитет
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Следственный комитет по Омской области выясняет точные обстоятельства гибели девочки 7 лет. Трагедия разыгралась в поселке Черлак. Ребенок приехал на выходные к бабушке. Девочка вместе с двоюродной сестрой отправились на речку. Правда, никому из взрослых дети об этом не сказали.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, во время купания обе девочки стали тонуть. Крики о помощи услышали местные подростки, отдыхавшие неподалеку на берегу, и бросились спасать девочек. Когда их вытащили из воды, 7-летняя малышка уже не дышала.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, но подозреваемых пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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