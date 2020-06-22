В Омской области на Иртыше утонула 7-летняя девочка

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Омской области выясняет точные обстоятельства гибели девочки 7 лет. Трагедия разыгралась в поселке Черлак. Ребенок приехал на выходные к бабушке. Девочка вместе с двоюродной сестрой отправились на речку. Правда, никому из взрослых дети об этом не сказали.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, во время купания обе девочки стали тонуть. Крики о помощи услышали местные подростки, отдыхавшие неподалеку на берегу, и бросились спасать девочек. Когда их вытащили из воды, 7-летняя малышка уже не дышала.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, но подозреваемых пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU