В Омской области на Иртыше утонула 7-летняя девочка
Следственный комитет по Омской области выясняет точные обстоятельства гибели девочки 7 лет. Трагедия разыгралась в поселке Черлак. Ребенок приехал на выходные к бабушке. Девочка вместе с двоюродной сестрой отправились на речку. Правда, никому из взрослых дети об этом не сказали.
Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, во время купания обе девочки стали тонуть. Крики о помощи услышали местные подростки, отдыхавшие неподалеку на берегу, и бросились спасать девочек. Когда их вытащили из воды, 7-летняя малышка уже не дышала.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, но подозреваемых пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU