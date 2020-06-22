Жители Нефтяников снова останутся без воды
23 июня в городке Нефтяниках отключат холодное водоснабжение с 10:00 до 15:00. Как сообщает пресс-служба "Водоканала" это связано с плановыми работами по ремонту сетей, специалисты собираются менять задвижки. По их словам, это обеспечит более стабильное водоснабжение домов.
Прожить день без воды предстоит жителям следующих домов:
ул. 4 Новостроевская д.3
ул. 4 Новостроевская д.5
ул. 50 лет Профсоюзов д.4
Отключат на полдня холодную воду и в домах частного сектора по ул. 3 и 4 Новостороевская.
Жителям обещают наладить поставки питьевой воды. Машина будет дежурить по адресу ул.4-я Новостроевская д.5 на протяжении всего периода отключения воды.
ИСТОЧНИК KP.RU