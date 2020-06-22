2020-06-22T12:31:02+03:00
Общество

Жители Нефтяников снова останутся без воды

"Водоканал" обещает справиться за 5 часов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Отключение водыОтключение водыФото: Дмитрий СМИРНОВ
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23 июня в городке Нефтяниках отключат холодное водоснабжение с 10:00 до 15:00. Как сообщает пресс-служба "Водоканала" это связано с плановыми работами по ремонту сетей, специалисты собираются менять задвижки. По их словам, это обеспечит более стабильное водоснабжение домов.

Прожить день без воды предстоит жителям следующих домов:

ул. 4 Новостроевская д.3

ул. 4 Новостроевская д.5

ул. 50 лет Профсоюзов д.4

Отключат на полдня холодную воду и в домах частного сектора по ул. 3 и 4 Новостороевская.

Жителям обещают наладить поставки питьевой воды. Машина будет дежурить по адресу ул.4-я Новостроевская д.5 на протяжении всего периода отключения воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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