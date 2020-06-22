2020-06-22T12:27:10+03:00
Общество

В Омске появится 33 новых троллейбуса

Их поставят на маршруты до конца осени
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Троллейбус "Адмирал" ФОТО: transphoto.orgТроллейбус "Адмирал" ФОТО: transphoto.org
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В Омске завершился конкурс на закупку новых троллейбусов. Как сообщают в Администрации контракт заключили на поставку транспорта с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". В рамках договора поставщик привезет в Омск 33 низкопольных троллейбуса отчественной марки "Адмирал". Это значит, что они будут легко доступны маломобильным гражданам.

Поставки нового общественного транспорта пройдут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Омску выделили субсидию на погашение части стоимости троллейбусов в размере 264 мл. рублей. Благодаря этому на условиях лизинга омским МП "Электрический транспорт" останется выплатить лишь 176 млн. рублей.

Новые машины выведут на маршруты №3 и №4 до конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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