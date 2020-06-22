За сутки в Омске выявили 98 зараженных коронавирусом

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:43:19+03:00

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За минувшие сутки в Омске коронавирусом заразились еще 98 человек. Теперь общее число зараженных с начала пандемии превысило 3 тысячи человек и составило 3018.

Всего в Омской области выздоровело 1433 человека - за сутки 58. Новых летальных случаев на зафиксировано. Об этом сообщает оперативный штаб.

География новых заражений выгляди так: Омск – 91, Омский район – 3, Оконешниковский, Саргатский, Нижнеомский и Калачинский по 1.

По данным омского минздрава, сегодня под домашним наблюдением остаются 2 142 человека, сняты с медицинского учета 32 686 граждан. Количество проведенных тестов, проведенных в омских лабораториях составляет 175 943.

ИСТОЧНИК KP.RU