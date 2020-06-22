22 Июнь 2020 2020-06-22T11:19:36+03:00

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Сегодня в Омске пройдет генеральная репетиция парада ко дню победы, который состоится 24 июня. С 19:30 до полуночи полностью перекроют движение:

по Соборной площади,

ул. Ленина до сквера им. Дзержинского,

по части улиц Красина, Певцова, Ивана Алексеева, Тарской, Банковскому переулок.

Дополнительно для прохода военной техники с 21:00 до 00:00 для движения закроют участки:

ул. Красный Путь до Метромоста,

ул. Гагарина от ул. Герцена до Соборной площади,

ул. Ленина от Площади победы до Юбилейного моста,

ул. Интернациональная.

Также запрещена парковка личного транспорта рядом с указанными участками с 15:00 до 00:00.

Это будет последняя репетиция перед финальным выступлением. Во время предыдущей, 18 июня, спецтехника повредила асфальт рядом с Институтом дизайна и технологий. На празднике покажут танк Т-34, советские военные автомобили ГАЗ-67, БА-64 и другие, также будет и современная техника.

Асфальт у библиотеки им. ПушкинаФото: ВКонтакте.

Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области на парад все же пустят зрителей, но только в масках и с обязательной дезинфекцией рук.

ИСТОЧНИК KP.RU