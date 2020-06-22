Сегодня в Омске пройдет генеральная репетиция парада
Сегодня в Омске пройдет генеральная репетиция парада ко дню победы, который состоится 24 июня. С 19:30 до полуночи полностью перекроют движение:
по Соборной площади,
ул. Ленина до сквера им. Дзержинского,
по части улиц Красина, Певцова, Ивана Алексеева, Тарской, Банковскому переулок.
Дополнительно для прохода военной техники с 21:00 до 00:00 для движения закроют участки:
ул. Красный Путь до Метромоста,
ул. Гагарина от ул. Герцена до Соборной площади,
ул. Ленина от Площади победы до Юбилейного моста,
ул. Интернациональная.
Также запрещена парковка личного транспорта рядом с указанными участками с 15:00 до 00:00.
Это будет последняя репетиция перед финальным выступлением. Во время предыдущей, 18 июня, спецтехника повредила асфальт рядом с Институтом дизайна и технологий. На празднике покажут танк Т-34, советские военные автомобили ГАЗ-67, БА-64 и другие, также будет и современная техника.
Асфальт у библиотеки им. ПушкинаФото: ВКонтакте.
Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области на парад все же пустят зрителей, но только в масках и с обязательной дезинфекцией рук.
ИСТОЧНИК KP.RU