На омичку, защищавшую сына, завели уголовное дело за нападение на полицейского

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:00:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Таврического района завела уголовное дело на местную жительницу. В состоянии алкогольного опьянения сибирячка пыталась помешать полицейскому составить протокол на своего сына. Тот также был в нетрезвом состоянии, только вдобавок сел за руль. Пьяная женщина бросалась на сотрудника ГИБДД с кулаками, хватала за форму, толкала и угрожала убийством, пока он заполнял документы. Предупреждения на нее никак не действовали.

Как рассказали в прокуратуре, теперь женщину обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к сотруднику власти при исполнении. Уголовное дело уже направили в Таврический районный суд. Ей грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU