Омич, грабивший банк на 3 млн, после срабатывания тревожной кнопки сел ждать полицию и стал жаловаться на сложную жизнь

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:16:02+03:00

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В Омске проводится расследование по факту попытки ограбления банка 42-летним мужчиной. Правда, ограбление вышло очень необычным. Первый визит в местное отделение банка он сделал за сутки до налета. Он пытался получить рефинансирование накопившихся кредитов, а заодно и осматривался в помещении.

На следующий день омич повторно пришел в банк под предлогом оформления нового займа. В процессе общения с оператором он достал пневматический пистолет и наставил на нее со словами: "Сейчас я буду вас грабить. Мне нужно 3 миллиона!".

После этого он потребовал, чтобы работники банка не нажимали тревожную кнопку. Тем не менее, одна из сотрудниц все-таки сделала это. Когда неудавшийся грабитель понял, что по вызову едет полиция, он сел и стал дожидаться приезда наряда. При этом он стал всем жаловаться на тяжелую жизнь многодетного отца. При задержании омич не сопротивлялся ни охране, ни сотрудникам полиции.

Как сообщила представительница прокуратуры Ленинского округа Валентина Алейникова, подозреваемый в разводе, но и правда имеет четверых детей, один из которых тяжелый инвалид, а самый младший родился в феврале 2020.

Пистолет, которым мужчина пытался угрожать сотрудникам банка оказался пневматическим, а баллистическая экспертиза установила, что оружие неисправно и стрелять из него невозможно. Мужчина уверяет, что нашел его еще год назад, а с собой носил для самообороны и в банк взял просто так.

Пистолет ФОТО: Прокуратура Ленинского административного округа города Омска

В преступлении мужчина признался полностью и ничего не отрицал. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы, но следствие принимает во внимание смягчающие обстоятельства: отсутствие проблем с законом в прошлом и наличие 4 несовершеннолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU