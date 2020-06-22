Ночью под Омском сгорело 3 дома
Очевидцы утверждают, что пожар длился 3 часа
Пожар в с. Дружино ФОТО "ЧП Омск"
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Сегодня ночью в селе Дружино под Омском сгорело 3 дома. Только чудом никто не пострадал. Первые сообщения об этом появились в социальных сетях.
Главной версией произошедшего стало замыкание проводки в бане на одном из участков. Позже огонь перекинулся на сарай, где хозяева хранили газовые баллоны. Очевидцы слышали характерный хлопок. После этого пожар захватил два соседних дома.
В комментариях местные жители активно обсуждают происшествие, сочувствуют погорельцам и собирают вещи первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU