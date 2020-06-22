Уже 21 тысяча детей получили справки для похода в омские садики
С сегодняшнего дня открывают свои двери омские садики. Почти 30 тысяч детей должны пойти в них. Однако для этого всем родителям предстоит взять справки от педиатра о состоянии здоровье ребятишек. Чтобы успеть выдать их всем, в омском минздраве открыли дополнительные пункты приема детей в садиках, а поликлиники перевели на работу в две смены. К утру понедельника справки выдали большей части ребятишек.
- Количество справок, выданных маленьким жителям региона для возобновления посещения детских садов, на сегодняшнее утро составляет 21 136. Работа, начатая пять дней назад, продолжается в две смены и не окончится пока все желающие не получат необходимые справки, - рассказали в омском минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU