Появились первые фото солнечного затмения в Омске

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:28:05+03:00

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Уникальное астрономическое явление можно было наблюдать над Омском - кольцевое солнечное затмение. Как рассказал руководитель омского планетария Владимир Крупко, длилось оно почти 3 часа с 11:44 до 14:51. Во время пика затмения солнце закрыло на 15%, а высокая облачность даже помогла астрономам наблюдать за редким явлением.

Также Владимир Крупко отметил, что пасмурная погода помогла сделать хорошие фотографии без специальных фильтров. Они появились в социальных сетях. Правда, тогда получались только черно-белые фотографии, для цветных дополнительное оборудование любителям астрономии все же понадобились.

ИСТОЧНИК KP.RU