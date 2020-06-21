2020-06-21T18:05:21+03:00
Происшествия

В Омске сгорело кафе площадью 500 кв. метров

Там шел ремонт [фото, видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
Изменить размер текста:

По информации областного ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 18.01. В Центральном округе загорелось трехэтажное здание площадью 500 кв. метров.

В 18.07 на момент прибытия первого пожарного подразделения горело административное здание размером 16х16, на первом этаже располагалось кафе, огонь распространился на все этажи и надворные постройки.

Также сообщается, что на момент возникновения пожара проводилсь ремонтные работы, здание не эксплуатировалось. На месте работали два звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Привлечено от МЧС 66 человек и 14 единиц техники. 18:36 Локализация.

Тушение кафе.Видео: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске сгорело кафе площадью 500 кв. метров
Число зараженных коронавирусом в Омской области вплотную приблизились к 3 тысячам
Молодежь, устроившая вечеринку в центре Омска, забралась на крышу перехода и прыгала по ней
Омич, пострадавший после взрыва баллона, пожаловался, что в больнице ему отказали обработать раны
Ректор ОмГМУ - о поправках в Конституцию: Охрану здоровья государство хочет закрепить на уровне закона
Тренером омского «Иртыша» станет внук легендарного футболиста Льва Яшина
«Пока город спит»: Сотни людей вышли вечером погулять по центру города
Бурков объяснил, почему в Омской области отменили «ковидные» ограничения
В Омске за сутки умер еще один пациент с COVID-19
Омичей напугал белый налет на дороге, появившийся после дождя
Эксперт - о поправках в Конституцию: «Правительство будет развивать систему экологического образования»
В Омске за нарушение «противоковидных» мер закрыли здание дирекции «Миллениума»
Из-за минуты молчания в Омске приостановят работу общественного транспорта
На что бы вы потратили миллион? Знаете ответ на этот вопрос – тогда приходите за деньгами в новое шоу ТВ-3
Появилось видео из суда, где определяли меру пресечения для омича, жестоко убившего любовника жены
Названа дата открытия в Омске кинотеатров и фитнес-центров
Внедорожник худрука омского «Пятого театра», обвиненного в растрате, выставили на продажу за 9,5 млн
Родители смогут заходить в омские садики только в масках и перчатках
Омичку, загадочно пропавшую в Советском парке на дне рождения ее парня, нашли мертвой
В Омске на Парад Победы пропустят лишь зрителей в масках и перчатках
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
Стало известно, когда жара вернется в Омск
Омич отправил на тот свет шесть человек, напоив их метиловым спиртом
Гидравлические испытания пройдут с 22 июня по 3 июля
Абсолютный рекорд: В Омской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса