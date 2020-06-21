В Омске сгорело кафе площадью 500 кв. метров

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:05:21+03:00

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По информации областного ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 18.01. В Центральном округе загорелось трехэтажное здание площадью 500 кв. метров.

В 18.07 на момент прибытия первого пожарного подразделения горело административное здание размером 16х16, на первом этаже располагалось кафе, огонь распространился на все этажи и надворные постройки.

Также сообщается, что на момент возникновения пожара проводилсь ремонтные работы, здание не эксплуатировалось. На месте работали два звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Привлечено от МЧС 66 человек и 14 единиц техники. 18:36 Локализация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/786200" frameborder="0"></iframe> Тушение кафе.Видео: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU