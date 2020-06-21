В Омске сгорело кафе площадью 500 кв. метров
По информации областного ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 18.01. В Центральном округе загорелось трехэтажное здание площадью 500 кв. метров.
В 18.07 на момент прибытия первого пожарного подразделения горело административное здание размером 16х16, на первом этаже располагалось кафе, огонь распространился на все этажи и надворные постройки.
Также сообщается, что на момент возникновения пожара проводилсь ремонтные работы, здание не эксплуатировалось. На месте работали два звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Привлечено от МЧС 66 человек и 14 единиц техники. 18:36 Локализация.
Тушение кафе.Видео: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU