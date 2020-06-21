Число зараженных коронавирусом в Омской области вплотную приблизились к 3 тысячам

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:28:10+03:00

За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 99 местных жителей

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Омской области остается напряженной. За минувшие сутки диагноз подтвержден у 99 пациентов – общее число заболевших (от начала пандемии) составляет 2 920 человек. Выздоровели еще 23 пациента (всего – 1 375).

– К нашей глубочайшей скорби число летальных исходов увеличилось еще на одну фамилию – это всем известный Саша Волгин, который родился с синдромом Дауна, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – У таких ребят иммунная система работает иначе, и все болезни, как правило, протекают тяжелее, чем у сверстников. Министерство здравоохранения приносит искренние соболезнования семье актера.

Новые случаи заражения распределились так: Омск – 82, Омский район – четыре, Таврический, Калачинский – по два, Русско-Полянский, Москаленский, Тюкалинский, Называевский, Марьяновский, Нововаршавский, Кормиловский, Азовский, Большереченский – по одному новому случаю.

Также сообщается, что под домашним наблюдением пребывают 2 080 человек, сняты с медицинского наблюдения 32 587. Количество тестов, проведенных в семи омских лабораториях, достигло 172 588.

ИСТОЧНИК KP.RU