Омич, пострадавший после взрыва баллона, пожаловался, что в больнице ему отказали обработать раны

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:53:07+03:00

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Неприятная история случившась с жителем Омска в одной из больниц города. По словам мужчины, получившего серьезные травмы, в ГБ № 1 имени Кабанова ему оказали первую помощь, но постоянно кровоточащие раны обрабатывать не стали. Сославшись на полную загруженность медперсонала, пациента попросили подождать до утра. Обо всем этом его жена рассказала в соцсетях.

– Пациент получил производственную травму при взрыве баллона, упал с высоты 2 метров, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минздрава. – При поступлении выполненны общеклинические и рентгенологические исследования,установлен диагноз открытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени, рванная рана нижней трети правой голени, термический ожог обеих кистей и правой голени. Осмотрен смежными специалистами, выполнено туалет раны, ПХО раны, смонтировано скелетное вытяжение на правую нижнюю конечность. На момент осмотра показания для госпитализации в реанимацию нет. Пациент госпитализирован в отделение травматологии, находится под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU