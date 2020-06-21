2020-06-21T08:09:43+03:00
Общество

Тренером омского «Иртыша» станет внук легендарного футболиста Льва Яшина

Василий Фролов займется подготовкой вратарей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: fc-irtysh.ruФото: fc-irtysh.ru
Изменить размер текста:

Напомним, омский ФК «Иртыш» после десятилетнего перерыва сможет вернуться в Первый дивизион ФНЛ. Правда, команде надо оперативно решать целый ряд вопросов, связанных с приобретением нового статуса. В частности пришлось срочно искать нового тренера вратарей.

С 1 июня им назначен внук легендарного футболиста Льва Яшина Василий Фролов. Контракт с ним подписали на год.

– У нас возникла определенная сложность с тем, что у Станислава Антипова нет соответствующей лицензии, чтобы работать в ФНЛ тренером вратарей, — рассказал президент клуба Сергей Новиков. – У Василия Сергеевича имеется опыт подобной работы. Человек хочет выйти на новый уровень, работать в первом дивизионе. Очень надеюсь, что у нас получится плодотворное сотрудничество.

Пресс-служба «Иртыша» уточняет, что Станислав Антипов остается в системе клуба. Он будет помогать Фролову и заниматься административной работой.

СПРАВКА:

Василий Сергеевич ФРОЛОВ родился 22 февраля 1986 года. Воспитанник СДЮШОР «Динамо». В основной команде бело-голубых – с 2007 года. В 2007 году выступал на правах аренды за санкт-петербургское «Динамо». В 2008-м – игрок «Зеленограда». В 2009 году принял решение завершить карьеру футболиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тренером омского «Иртыша» станет внук легендарного футболиста Льва Яшина
«Пока город спит»: Сотни людей вышли вечером погулять по центру города
Бурков объяснил, почему в Омской области отменили «ковидные» ограничения
В Омске за сутки умер еще один пациент с COVID-19
Омичей напугал белый налет на дороге, появившийся после дождя
Эксперт - о поправках в Конституцию: «Правительство будет развивать систему экологического образования»
В Омске за нарушение «противоковидных» мер закрыли здание дирекции «Миллениума»
Из-за минуты молчания в Омске приостановят работу общественного транспорта
На что бы вы потратили миллион? Знаете ответ на этот вопрос – тогда приходите за деньгами в новое шоу ТВ-3
Появилось видео из суда, где определяли меру пресечения для омича, жестоко убившего любовника жены
Названа дата открытия в Омске кинотеатров и фитнес-центров
Внедорожник худрука омского «Пятого театра», обвиненного в растрате, выставили на продажу за 9,5 млн
Родители смогут заходить в омские садики только в масках и перчатках
Омичку, загадочно пропавшую в Советском парке на дне рождения ее парня, нашли мертвой
В Омске на Парад Победы пропустят лишь зрителей в масках и перчатках
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
Стало известно, когда жара вернется в Омск
Омич отправил на тот свет шесть человек, напоив их метиловым спиртом
Гидравлические испытания пройдут с 22 июня по 3 июля
Абсолютный рекорд: В Омской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса