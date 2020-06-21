Тренером омского «Иртыша» станет внук легендарного футболиста Льва Яшина

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:09:43+03:00

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Напомним, омский ФК «Иртыш» после десятилетнего перерыва сможет вернуться в Первый дивизион ФНЛ. Правда, команде надо оперативно решать целый ряд вопросов, связанных с приобретением нового статуса. В частности пришлось срочно искать нового тренера вратарей.

С 1 июня им назначен внук легендарного футболиста Льва Яшина Василий Фролов. Контракт с ним подписали на год.

– У нас возникла определенная сложность с тем, что у Станислава Антипова нет соответствующей лицензии, чтобы работать в ФНЛ тренером вратарей, — рассказал президент клуба Сергей Новиков. – У Василия Сергеевича имеется опыт подобной работы. Человек хочет выйти на новый уровень, работать в первом дивизионе. Очень надеюсь, что у нас получится плодотворное сотрудничество.

Пресс-служба «Иртыша» уточняет, что Станислав Антипов остается в системе клуба. Он будет помогать Фролову и заниматься административной работой.

СПРАВКА:

Василий Сергеевич ФРОЛОВ родился 22 февраля 1986 года. Воспитанник СДЮШОР «Динамо». В основной команде бело-голубых – с 2007 года. В 2007 году выступал на правах аренды за санкт-петербургское «Динамо». В 2008-м – игрок «Зеленограда». В 2009 году принял решение завершить карьеру футболиста.

ИСТОЧНИК KP.RU