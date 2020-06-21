2020-06-21T07:56:51+03:00
Общество

«Пока город спит»: Сотни людей вышли вечером погулять по центру города

Впрочем, не все горожане восприняли происходящее позитивно [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Очевидцы сняли на видео стихийную вечеринку, которую устроила молодежь в центре города. «Пока город спит», прокомментировал запись в соцсетях ее автор.

Поздно вечером в субботу, 20 июня, по улице Ленина сотни людей гуляли, общались и танцевали под громкую музыку из колонок. На записи видно, что все настроены доброжелательно, улыбаются и явно получают удовольствие от происходящего.

Однако не многие комментаторы в паблике «Инцидент Омск», разделили их радость. Они посетовали, что участники вечеринки рискуют заразиться коронавирусом. Другие грустно пошутили, что это медики так отмечают свой профессиональный праздник – ведь все происходило прямо возле их вуза.

Напомним, формально режим полной готовности в регионе уже снят, работают почти все омские организации. Однако до обещанного плато по заболеваемости COVID-19 еще далеко. Ежедневно в Омской области выявляют около ста новых случаев заражения, все больницы города уже переполнены.

Пока город спит. Ул. Ленина..Видео: Инцидент Омск

ИСТОЧНИК KP.RU

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