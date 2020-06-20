2020-06-20T15:02:45+03:00
Общество

Бурков объяснил, почему в Омской области отменили «ковидные» ограничения

Сейчас работают уже практически все организации
Анна МИКУЛА
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Правда, несмотря на снятие ограничительных мер, в общественных местах ввели строгие санитарные правила.Правда, несмотря на снятие ограничительных мер, в общественных местах ввели строгие санитарные правила.Фото: Анна МИКУЛА
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Омская область практически полностью вышла из режима полной готовности, в котором про существовала почти три месяца. Главным противником снятия ограничительных мер был руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Крига. Но большую часть омских организаций все же решили открыть.

– Сейчас мы находимся на плато, мы видим ровные цифры, – пояснил такое решение губернатор Александр Бурков. – Учитывая мнение граждан и предприятий, мы пошли на то, чтобы дать всем возможность работать, ведь всем нужно кормить семью. Мы пошли на открытие летних веранд кафе и торговых центров. Но Роспотребнадзор четко предписал масочный режим, который должен действовать, как в продуктовом магазине, так и в строительном, а также в транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бурков объяснил, почему в Омской области отменили «ковидные» ограничения
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