В Омске за сутки умер еще один пациент с COVID-19

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:56:03+03:00

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Статистика по заболевшими за последние несколько дней пока не внушает оптимизма. Цифры прироста держатся в районе сотни человек.

Вот и за минувшие сутки выявлено 94 новых случая. С начала пандемии коронавирусом в Омской области заразились уже 2821. Выздоровели в общей сложности 1352 пациента – за сутки это число увеличилось на 24. В скорбном списке появилась еще одна фамилия, и теперь он насчитывает 26 человек. Умершему было 70 лет, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

География распространения новых случаев такова: Омск – 66, Омский район – 7, Колосовский, Русско-Полянский – по 4, Таврический, Павлоградский и Калачинский – по два, Тюкалинский, Муромцевский, Тарский, Горьковский, Саргатский, Оконешниковский и Крутинский районы – по одному новому случаю.

Кроме того, под домашним наблюдением остаются 1859 человек, сняты с учета 32397. Количество тестов, проведенных омскими лабораториями, составляет 168649.

Добавим, что сегодня, 20 июня, стало известно еще об одном умершем – от коронавируса скончался молодой омский актер с синдромом Дауна.

ИСТОЧНИК KP.RU