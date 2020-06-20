Омичей напугал белый налет на дороге, появившийся после дождя

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:09:06+03:00

Очевидцы выдвинули несколько версий, что это может быть

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Водители, проезжавшие по улице Жукова в центре города, заметили белый налет. По их словам, подозрительная субстанция появилась на проезжей части после вчерашнего ливня.

Фото картины, приведшей его в замешательство, житель Омска выложил в социальные сети.

Некоторые комментаторы даже подумали, что это какие-то химические вещества, которыми зачем-то полили дорогу. Другие успокоили: такая пена появляется при каждом дожде после взаимодействия взвеси из воды и пыли с шинами колес.

ИСТОЧНИК KP.RU