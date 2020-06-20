В Омске за нарушение «противоковидеых» мер закрыли торговый комплекс «Миллениум»

20 Июнь 2020 2020-06-20T06:31:11+03:00

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Во время внеплановой проверки санитарных норм, которые из-за пандемии обязали соблюдать все омские ТЦ, нарушения нашли в «Миллениуме» на улице Фрунзе. На входе не было антисептика, которым посетители могли бы продезинфицировать руки.

Первомайский районный суд г. Омска с учетом, что нарушения санитарных правил, совершенные в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантинных мероприятий, ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания суд назначил приостановление деятельности на срок 3 суток, сообщает пресс-служба областного УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU