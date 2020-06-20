Из-за минуты молчания в Омске приостановит работу общественного транспорта

20 Июнь 2020 2020-06-20T06:14:44+03:00

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В понедельник, 22 июня исполняется 79 лет со дня нападения фашистских войск на Советский союз. В память о самой страшной войне 20-го века по всей стране проведут минуту молчания.

В стране приспустят государственные флаги, прервется телевизионное и радиовещание: вместо голосов ведущих и актеров россияне услышат удары метронома и смогут почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Традиционная акция пройдет 22 июня в 12.15 по московскому времени, в Омске – в 1515. Это время выбрано не случайно – 22 июня 1941 года в 12.15 нашим соотечественникам сообщили о начале Великой Отечественной войны.

По информации пресс-службы омской мэрии, во время минуты молчания остановится общественный транспорт. Кроме того, в этот день в торговых центрах будет звучать аудиоролик с участием российского теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игоря Кириллова. Его услышат посетители торговых центров 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU