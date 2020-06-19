Названа дата открытия в Омске кинотеатров и фитнес-центров
В Омске снят режим полной готовности, значительно ослабляются и многие ограничительные меры. В регионе уже открылись торговые центры и магазины, а также летние веранды кафе и ресторанов. С 22 июня начинают функционировать детские сады.
А вот кинотеатры и фитнес-центры пока закрыты. Губернатор Александр Бурков объяснил, когда они начнут работать:
– Мы всего на втором этапе снятия ограничений из трех. Уже решение принято по рекомендации Роспотребнадзора до 27 июня включительно продлить ограничения по работе учреждений культуры, кинотеатров, спортивных секций, – рассказал Бурков в эфире программы «Диалог с губернатором» на «12 канале». – В конце следующей недели будем смотреть динамику заболевших. Если будет снижение, то мы будем принимать решение об открытии.
ИСТОЧНИК KP.RU