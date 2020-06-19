2020-06-19T14:00:06+03:00
Общество

Внедорожник худрука омского «Пятого театра», обвиненного в растрате, выставили на продажу за 9,5 млн

По версии следствия, Никита Гриншпун оформил осветителем подставное лицо, а его зарплату забирал себе
Анна МИКУЛА
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Фото: drom.ruФото: drom.ru
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Недавно омские театралы были обескуражены новостью, что в квартиру и офис к одному из самых успешных омских режиссеров Никите Гриншпуну пришли силовики с обысками. Художественного руководителя, вдохнувшего своим появлением жизнь в «Пятый театр» обвиняют в растрате 1,3 млн рублей.

По версии следствия, он оформил на ставку осветителя подставное лицо, а деньги получал сам.

И вот журналисты сайта «СуперОмск» нашли внедорожник Гриншпуна на продаже на одном из автомобильных сайтах. За Land Rover Range Rover 2020 года выпуска просят 9,5 млн рублей. Сообщается также, что автомобиль заложен в «Сетелем банке» под потребительский автокредит на его приобретение сроком на пять лет.

Фото: drom.ru

Фото: drom.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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