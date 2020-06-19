Родители смогут заходить в омские садики только в масках и перчатках

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:36:38+03:00

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После перерыва практически в три месяца в Омске открываются детские сады. С понедельника, 22 июня, начнут работать дошкольные образовательные заведения, а не только дежурные группы - как планировалось ранее.

Однако из-за пандемии коронавируса сохраняются все требования санитарной безопасности, которые придется неукоснительно соблюдать. Например, родителям разрешат заходить в садики только в защитных масках и перчатках.

Детей мы ждем со справкой о состоянии здоровья ребенка, в которой имеются отметки о том, что ребенок здоров и не имел контакта с заболевшими. Тем детям, детские сады которых закрыты на ремонтные работы или по техническим причинам, например, там плановое отключение горячего водоснабжения, предлагаем места в близлежащих детских садах», — отметила директор департамента образования администрации Омска Лариса Ефимова.

Всего, по предварительным данным, в детские сады города пойдет более 17 тысяч воспитанников. Стоит отметить, что справки о здоровье ребенка могут быть выданы как в муниципальных поликлиниках, так и в частных клиниках.

Как отметили в департаменте образования, всю необходимую информацию о конкретных датах открытия детских садов можно получить в своем дошкольном учреждении. Сотрудники детских садов дают родителям всю необходимую информацию по телефону (указаны на сайтах садиков), включая сведения о тех учреждениях, куда могут быть перераспределены те воспитанники, которые в данный момент не могут пойти в свой детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU