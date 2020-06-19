Омичку, загадочно пропавшую в Советском парке на дне рождения ее парня, нашли мертвой
28-летняя Анжелика Лукова пропала еще 12 июня. Девушка вместе с друзьями отмечала день рождения своего молодого человека в Советском парке. В какой-то момент она отделилась от компании и подошла к Иртышу, чтобы помыть ноги. После этого она просто исчезла.
Как выяснилось позже, девушка не удержала равновесия и упала в воду в месте, не предназначенном для купания. Вероятно, Анжелику сразу подхватило течением и вынесло на середину реки. Там ее затянуло под проходившую мимо баржу. По информации NGS55.ru, все произошло на глазах у молодого человека пропавшей.
Тем не менее, близкие не теряли надежды, что она найдется живой. Все эти дни ее искали волонтеры отряда «Доброспас-Омск». И вот сегодня, 19 июня, они сообщили, что поисковая операция остановлена. Тело Анжелики Луковой нашли в на берегу Иртыша. За неделю его отнесло к поселку Николаевка.
Друзья погибшей рассказали, что у нее остался маленький сын.
ИСТОЧНИК KP.RU