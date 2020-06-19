В Омске на Парад Победы пропустят лишь зрителей в масках и перчатках

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:52:28+03:00

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В Омске все же решили разрешить зрителям посмотреть Парад Победы 24 июня. Но с рядом санитарных ограничений. Все зрители должны быть в масках и перчатках. Руки должны быть обработаны антисептиком.

- Это не закрытое мероприятие. Если будет принято решение об участии, то мы просим граждан выполнить весь комплекс мероприятий – масочный режим, перчатки, антисептики. Это нужно будет соблюдать. Мы планируем развернуть в местах пропуска на мероприятие проверку и этих вопросов. Тех, кто не будет иметь данные средства защиты, мы постараемся обеспечить там на местах. Это нужно выполнить ради нашей общей безопасности, - отметил замминистра региональной безопасности Геннадий Привалов.

Всем омичам на подходах к Соборной площади будут измерять температуру. Однако в омском правительстве все же рекомендуют жителям посмотреть Парад Победы по телевизору. Но пришедших пропустят.

- Никто никого прогонять не будет. Но я просил бы соблюдать масочно-перчаточный режим. Потому что очень трудно в таких условиях соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, – сказал Геннадий Привалов.

ИСТОЧНИК KP.RU