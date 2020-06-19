2020-06-19T11:56:52+03:00
Происшествия

Стало известно, когда жара вернется в Омск

Дождливая погода в Омске надолго
Станислав МУХИН
Поделиться:
Дождливая погода в Омске сохранится долго.Дождливая погода в Омске сохранится долго.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На смену жаре в Омск пришла непогода: пасмурные дни, сильный ветер, заморозки ночами. Такая погода простоит как минимум 5 дней. Периодически будет идти дождь. Особенно холодно, по сообщениям омских синоптиков, будет ночами. В ночь с 19 на 20 июня температура опустится до +4! В выходные днем ожидается не больше +15...+17.

Немного потеплеет в начале следующей рабочей недели - до +20...+22. Но пасмурная погода сохранится. Временами возможны дожди различной интенсивности. А вот жаркая и по-настоящему ясная погода вернется в Омск только ближе к концу недели - в четверг-пятницу. По сведениям метеорологов, 25-26 июня будет тепло и солнечно. Днем ожидается до +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В салонах Tele2 жители стран СНГ могут приобрести в кредит смартфоны и аксессуары
Стало известно, когда жара вернется в Омск
Омич отправил на тот свет шесть человек, напоив их метиловым спиртом
Гидравлические испытания пройдут с 22 июня по 3 июля
Абсолютный рекорд: В Омской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса
Как урегулировать конфликт в ДТП не обращаясь в суд
Мария Ливзан: «Среди медицинских работников мало случайных людей»
Плюсы «сельской» прописки
Омича, зверски убившего любовника своей жены, отправили на 2 месяца в СИЗО
Бурков заявил, что сотрудников омских лабораторий не будут увольнять
Красивая беседка для вашей дачи
На «Матч ТВ» стартует новый авторский проект «Моя Игра»
Ирина Вилкова: «Мне сложно быть актрисой»
Летний дачный сезон открыт!
Призвание сильных и мужественных…
Личный гид по поступлению в вуз
3 правила как выбрать белье на лето
ТОП-100 ответственных потребителей
В Омске магазин «Леруа Мерлен» оштрафовали на 100 тысяч за работу в режим самоизоляции
«Для нас это святое»: Губернатор все-таки разрешил омичам прийти на Парад Победы 24 июня
Омское правительство держит на контроле вопросы захоронения твердых бытовых отходов
Комиссия мэрии Омска оценила качество работ на объектах благоустройства
«Ростелеком» провел третий кубок Омской области по World of Tanks
Адрес любовника омичу, который зарезал из ревности соперника, назвала сама жена
Омич, убивший из ревности соперника, снял его муки на видео и выслал жене