Стало известно, когда жара вернется в Омск
На смену жаре в Омск пришла непогода: пасмурные дни, сильный ветер, заморозки ночами. Такая погода простоит как минимум 5 дней. Периодически будет идти дождь. Особенно холодно, по сообщениям омских синоптиков, будет ночами. В ночь с 19 на 20 июня температура опустится до +4! В выходные днем ожидается не больше +15...+17.
Немного потеплеет в начале следующей рабочей недели - до +20...+22. Но пасмурная погода сохранится. Временами возможны дожди различной интенсивности. А вот жаркая и по-настоящему ясная погода вернется в Омск только ближе к концу недели - в четверг-пятницу. По сведениям метеорологов, 25-26 июня будет тепло и солнечно. Днем ожидается до +25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU