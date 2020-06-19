Стало известно, когда жара вернется в Омск

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:56:52+03:00

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На смену жаре в Омск пришла непогода: пасмурные дни, сильный ветер, заморозки ночами. Такая погода простоит как минимум 5 дней. Периодически будет идти дождь. Особенно холодно, по сообщениям омских синоптиков, будет ночами. В ночь с 19 на 20 июня температура опустится до +4! В выходные днем ожидается не больше +15...+17.

Немного потеплеет в начале следующей рабочей недели - до +20...+22. Но пасмурная погода сохранится. Временами возможны дожди различной интенсивности. А вот жаркая и по-настоящему ясная погода вернется в Омск только ближе к концу недели - в четверг-пятницу. По сведениям метеорологов, 25-26 июня будет тепло и солнечно. Днем ожидается до +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU