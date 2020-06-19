Абсолютный рекорд: В Омской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:52:24+03:00

В Омской области абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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Коронавирус в Омской области и не думает отступать. И чем ближе к 1 июля - дату, к которой глава минздрава планирует победить опасную инфекцию, тем выше цифры. За последние сутки в регионе абсолютный рекорд по числу заболевших - 103 человека. Всего в Омской области выявлено уже 2 727 случаев COVID-19. Число умерших достигло 25 человек - за сутки скончался еще один пациент.

- География новых случаев: Омск – 74, Омский район – 7, Таврический – 5, Азовский – 4, Марьяновский, Кормиловский, Калачиснкий – по 2, в Исилькульском, Горьковском, Русско-Полянском, Колосовском, Тарском, Оконешниковском, Тюкалинский – по 1 новому пациенту.

Под домашним наблюдением остаются 1 913 человек, сняты с учета 31 844. Количество тестов, проведенных в омских лабораториях достигло 165 826, - рассказали подробности в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU