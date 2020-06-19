Бурков заявил, что сотрудников омских лабораторий не будут увольнять

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:08:35+03:00

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Глава региона Александр Бурков в эфире программы "Диалог с губернатором" не подтвердил планы минздрава по объединению 85 омских лабораторий в два единых центра - в Таре и Омске. Почти 1 500 медиков опасались, что из-за оптимизации попадут под сокращение. Они даже написали петицию на имя глава минздрава РФ. Губернатор Бурков заявил, что сокращений и увольнений не будет. Более того, информацию он назвал вбросом.

- Никакого сокращения быть не может по определению. Для нас сегодня каждый врач, каждый фельдшер, каждая медсестра на вес золота как в Омске, так и в муниципальных районах, - сказал Александр Бурков.

Любопытно, что министр омского здравоохранения не отрицала планов по объединению лабораторий. Ирина Солдатова заявляла, что делается это в первую очередь в интересах пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU