2020-06-19T08:09:14+03:00
Общество

В Омске магазин «Леруа Мерлен» оштрафовали на 100 тысяч за работу в режим самоизоляции

Гипермаркет был открыт, несмотря на заперты властей
Станислав МУХИН
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Для магазина с таким оборотом эта сумма, конечно, будет каплей в море.Для магазина с таким оборотом эта сумма, конечно, будет каплей в море.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Один из крупнейших в городе строительных гипермаркетов все-таки оштрафовали. Наказания для "Леруа Мерлен" добились омские власти. Несмотря на все запреты правительства, гипермаркет работал в режиме самоизоляции. Двери для покупателей были открыты почти весь май. О необходимости наказания для магазина высказывался даже омский губернатор Александр Бурков.

В итоге Куйбышевский суд оштрафовал гипермаркет на 100 тысяч за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Закрывать его все-таки не стали. Но вряд ли эта сумма для строительного гипермаркета с таким оборотом будет ощутимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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