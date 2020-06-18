Адрес любовника омичу, который зарезал из ревности соперника, назвала сама жена
Появились подробности резни на улице Мологвардейская. Там рано утром 35-летний омич Антон Вишневский расправился с любовником жены - таксистом Григорием Зиминым (все имена и фамилии изменены). Вишневский подкараулил соперника рано утром у его дома и накинулся с огромными ножами. Он нанес Зимину не менее 10 ударов ножом. Шансов выжить у таксиста не было.
Как позже рассказал задержанный омич, он несколько месяцев подозревал супругу в измене. А все из-за Из-за этого пара часто ссорилась. В очередной раз Антон даже поднял руку на любимую. И потребовал назвать адрес соперника. Жена сказала, а ревнивец подкараулил соперника и убил его несколькими ударами ножа.
Как рассказали сайту "Комсомольская правда в Омске" в следственном комитете, последние секунды жизни раненого соперника он снял на видео и отправил супруге. Омичу грозит серьезный срок за убийство.
Момент нападения ревнивца.
ИСТОЧНИК KP.RU