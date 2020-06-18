Адрес любовника омичу, который зарезал из ревности соперника, назвала сама жена

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:54:40+03:00

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Появились подробности резни на улице Мологвардейская. Там рано утром 35-летний омич Антон Вишневский расправился с любовником жены - таксистом Григорием Зиминым (все имена и фамилии изменены). Вишневский подкараулил соперника рано утром у его дома и накинулся с огромными ножами. Он нанес Зимину не менее 10 ударов ножом. Шансов выжить у таксиста не было.

Как позже рассказал задержанный омич, он несколько месяцев подозревал супругу в измене. А все из-за Из-за этого пара часто ссорилась. В очередной раз Антон даже поднял руку на любимую. И потребовал назвать адрес соперника. Жена сказала, а ревнивец подкараулил соперника и убил его несколькими ударами ножа.

Как рассказали сайту "Комсомольская правда в Омске" в следственном комитете, последние секунды жизни раненого соперника он снял на видео и отправил супруге. Омичу грозит серьезный срок за убийство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785625" frameborder="0"></iframe> Момент нападения ревнивца.

ИСТОЧНИК KP.RU