2020-06-18T12:20:13+03:00
Общество

Омич, убивший из ревности соперника, снял его муки на видео и выслал жене

На любовника супруги он набросился с двумя ножами
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
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Омич расправился с соперником.Омич расправился с соперником.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Семейная драма разыгралась на окраине Омска. Сибиряк Антон Вишневский заподозрил жену в измене после прочтения ее переписки в телефоне. Несколько месяцев мужчина жил в состоянии стресса и постоянных ссор. После очередной такой он избил жену, узнал у нее адрес соперника и отправился на встречу. С собой он прихватил два ножа и топор.

В три часа ночи омич был уже под окнами соперника. Тот работал таксистом. Вишневский искромсал топором его машину, но владелец авто так и не вышел. Появился на улице таксист лишь в 6 утра. К этому времени ревнивец уже успел напиться. Вишневский бросился на него с ножами и убил. Как рассказали в пресс-службе омского следственного комитета, последние секунды жизни любовника жены омич снял на видео. Ролик он отправил супруге по телефону.

Как выяснят следователи, женщина действительно изменяла мужу. Сейчас ревнивца задержали. Ему грозит тюремный срок. Расследование уголовного дела ведет Следственный комитета по Омской области.

Задержание омича, убившего соперника из ревности .

ИСТОЧНИК KP.RU

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