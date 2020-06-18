На видео попало чудовищное ДТП на трассе в Омской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:12:26+03:00

В результате тройной аварии погибли два человека [видео]

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Трагедия случилась на 20 км трассы Омск–Черлак. 50-летний мужчина на «Тойоте» выехал на встречную полосу, где его авто влетело в «десятку», которую от удара откинуло на «Ладу Гранту».

После этой массовой аварии машины разлетелись практически на составные части и восстановлению не подлежат.

Фото: «Инцидент Омск»

По информации областной Госавтоинспекции, водитель «Тойоты», а также 64-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой. Водители ВАЗа и «Лада Гранта» доставлены в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785574" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария на трассе Омск–Черлак.Видео: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU