На видео попало чудовищное ДТП на трассе в Омской области
Трагедия случилась на 20 км трассы Омск–Черлак. 50-летний мужчина на «Тойоте» выехал на встречную полосу, где его авто влетело в «десятку», которую от удара откинуло на «Ладу Гранту».
После этой массовой аварии машины разлетелись практически на составные части и восстановлению не подлежат.
Фото: «Инцидент Омск»
По информации областной Госавтоинспекции, водитель «Тойоты», а также 64-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой. Водители ВАЗа и «Лада Гранта» доставлены в больницу.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Смертельная авария на трассе Омск–Черлак.Видео: «Инцидент Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU