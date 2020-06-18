В на трассе Омской области произошло массовое ДТП

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:02:41+03:00

«Уазик» лоб в лоб столкнулся с фурой, а потом вылетел на встречку и протаранил еще один большегруз

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Крупная авария произошла накануне, 17 июня, в 21.00 в Калачинском районе на 937 километре Челябинск–Новосибирск–Омск.

По предварительным данным, 40-летний водитель, ехавший на «уазике» с прицепом не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с фурой. После этого машину отбросило на полосу встречного движения, где она влетела в еще одну фуру.

В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ обратился за медицинской помощью. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU