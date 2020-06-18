2020-06-18T06:42:18+03:00
Общество

Стало известно, сколько омичей заразились коронавирусом за сутки

Цифры стремительно растут
Станислав МУХИН
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По прогнозам министра здравоохранения Ирины Солдатовой коронавирус должны победить до 1 июля.По прогнозам министра здравоохранения Ирины Солдатовой коронавирус должны победить до 1 июля.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Появились свежие данные о числе заболевших коронавирусом в Омской области. Цифры озвучили в оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 89 человек. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 2624 пациента с коронавирусом. Из них 1260 уже были выписаны. Количество летальных исходов сохраняется - 24 человека.

- Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 75, Омский район – 6 новых случаев заболевания, Калачинский район – 2, Колосовский, Шербакульский, Любинский, Кормиловский, Большереченский, Русско-Полянский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией, - уточнили в оперштабе.

Напомним, что в начале июня министр здравоохранения Ирина Солдатова сообщила сайту "Комсомольская правда в Омске", что в власти региона планируют победить коронавирус к 1 июля. Победой министр назвала не более 20-30 новых случаев в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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