Омичам посоветовали менять защитные маски каждые 20 минут

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:08:04+03:00

Чтобы соблюсти рекомендации, людям придется потратить в среднем около 500 рублей на защиту на один рабочий день

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В Омске из-за угрозы распространения коронавируса продолжает действовать масочный режим. За отсутствие средств защиты положен штраф. По идее, маски надо менять раз в два часа. Но из-за жары, в Управлении Роспотребнадзора советуют это делать каждые 20 минут.

Получается, что на 8-часовой рабочий день потребуется 24 маски – это без дороги домой. При средней стоимости маски в 20 рублей получается, что омичам придется выложить порядка 480 рублей, чтобы соблюсти санитарную рекомендацию.

Также в жару советуют выбирать маски светлых цветов и сделанные из тонких натуральных тканей – хлопка и марли, либо медицинские маски. Средства защиты должны плотно прилегать в лицу, но не давить.

Кроме того, не стоит перебарщивать с макияжем. Вместо этого лучше позаботиться о защите кожи от солнечных лучей, используя крем с SPF-фильтром и увлажняющим эффектом для профилактики микротравм и кожных раздражений.

ИСТОЧНИК KP.RU