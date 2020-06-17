В Омской области дорога обвалилась прямо в реку

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:47:42+03:00

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Судя по фото, сделанным очевидцами, жителям деревни Бородинка в Тевризском районе на севере Омской области, приходится буквально бороться за существование. Ранее они жаловались, что сесть на пазик, который ходит в райцентр – целое приключение. Чтобы забраться в автобус людям приходится проявлять навыки акробатов – ступеньки, ведущие в салон, находятся на уровне пояса взрослого человека. Пожилым людям и инвалидам забраться внутрь без усилий других людей практически невозможно. Кроме того, сельчане сетуют, что сама остановка похожа на полосу препятствий. После того, как территорию размыло паводковыми водами, ее так никто и не восстановил.

Фото: Анна Архангельская

А недавно там рухнула в Иртыш часть дороги.

– По причине обвала проезжей части, автомобили с пассажирами из Бородинки не смогли сегодня выехать с парома, – рассказала в соцсетях местная жительница Анна Архангельская. – С надеждой уехать до районного центра на автобусе обратились с вопросом о транспортном сообщении по маршруту Тевриз-Бородинка, который в связи с карантином сократили до двух раз в неделю. Оперативный дежурный ЕДДС Тевризского района сообщил о возобновлении рейсов в полном объеме с 22 июня. Ликвидировать разрушенное дорожное полотно направлена оперативно-ремонтная бригада муниципального ДРСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU