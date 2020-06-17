На видео попала драка в омской маршрутке

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:32:00+03:00

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Очередное неприятное происшествие случилось в омской маршрутке, которая, судя по надписи на борту, ездит от ж/д-вокзала в сторону поселка Солнечный. Люди, находившиеся на остановке «Таксопарк», стали свидетелями драки между зашедшим в салон микроавтобуса пассажиром и водителем.

Правда, на видео, которое выложили в паблик «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте», остается интрига. Запись неожиданно обрывается, так и не показывая, кто в итоге одержал победу в схватке. Комментаторы посетовали, что тема раскрыта не полностью.

Примерно похожая ситуация произошла на днях в другой маршрутке. Там дебош устроили две пьяные женщины, которые накинулись с кулаками на маршрутчика. Выпроводить их на улицу пассажиры смогли только совместными усилиями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785440" frameborder="0"></iframe> Драка в маршрутке, Омск.Видео: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU