2020-06-17T14:32:00+03:00
Общество

На видео попала драка в омской маршрутке

Накануне об аналогичном инциденте очевидцы уже рассказывали в соцсетях [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видео («Инцидент Омск»)Фото: скриншот видео («Инцидент Омск»)Фото: vk.com
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Очередное неприятное происшествие случилось в омской маршрутке, которая, судя по надписи на борту, ездит от ж/д-вокзала в сторону поселка Солнечный. Люди, находившиеся на остановке «Таксопарк», стали свидетелями драки между зашедшим в салон микроавтобуса пассажиром и водителем.

Правда, на видео, которое выложили в паблик «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте», остается интрига. Запись неожиданно обрывается, так и не показывая, кто в итоге одержал победу в схватке. Комментаторы посетовали, что тема раскрыта не полностью.

Примерно похожая ситуация произошла на днях в другой маршрутке. Там дебош устроили две пьяные женщины, которые накинулись с кулаками на маршрутчика. Выпроводить их на улицу пассажиры смогли только совместными усилиями.

Драка в маршрутке, Омск.Видео: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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