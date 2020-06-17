Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Иртыше в районе омских пляжей

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:44:27+03:00

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Из-за пандемии коронавируса в этом году начало пляжного сезона сильно затянулось. Из семи официальных пляжей на территории региона пока готовы к работе только два – и оба находятся в районах области.

Пять пляжей в черте Омска пока еще только готовят к открытию. Сотрудники МЧС проверяют дно рек в районе пляжей, Роспротребнадзор проверяет качество воды. С последним пунктом уже многие годы все обстоит плохо. Иртыш в городе снова практически непригоден для использования - купаться там можно только на свой страх и риск.

– Отобрано 40 проб воды, из них 12 не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (на пляжах Центральный 1, Центральный 2, Первомайский, Советский пляжи, пляж села Красноярка Омского района), 13 проб – по микробиологическим показателям (Центральный 1, Центральный 2, Кировский, Первомайский, Советский пляжи), две пробы – по паразитологическим показателям (Центральный 1, Кировский пляжи), – сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора. – В связи с неудовлетворительным качеством речной воды в зоне пляжей г. Омска по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям с целью предупреждения возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по Омской области не рекомендует купание в Иртыше.

А вот с пробами песка и воды из питьевых фонтанчиков на пляжах все в порядке, они соответствуют гигиеническим требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU