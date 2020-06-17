2020-06-17T12:47:59+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске похолодает до +7

На смену жаре идет непогода
Станислав МУХИН
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На смену жаре придут дожди.На смену жаре придут дожди.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На Омск надвигается непогода. На смену жаре придет похолодание и дожди. Ухудшение погоды произойдет уже с 18 июня. Днем температура опустится до +15. Омские синоптики прогнозируют усиление ветра и затяжные дожди.

В конце недели дожди сохранятся. 19 июня похолодает до +14, причем ночами температура будет опускаться до +7. В выходные дожди отступят, немного потеплеет. На воскресенье 21 июня синоптики обещают до +21.

Но в начале следующей недели похолодает снова. Температура будет держаться на уровне +18...+19, в Омск вернутся дожди. Ночами ожидается всего +10...+12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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