2020-06-17T11:58:45+03:00
Общество

Больше 100 жителей Омска оштрафовали за нарушение масочного режима

Он действует с 1 мая
Станислав МУХИН
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Чаще всего омичей штрафуют на 1 000 рублей.Чаще всего омичей штрафуют на 1 000 рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Как и обещал губернатор Александр Бурков, следом за отменой ряда ограничений последовали более тщательные проверки соблюдения санитарного режима. В Омске регулярно устраиваются рейды в магазинах и торговых центрах. Полиция, чиновники и сотрудники Роспотребнадзора проверяют, как в регионе соблюдается масочный режим и как проводится медицинский осмотр персонала магазинов.

За последние две недели инспекция пришла на почти 5 тыс. торговых объектов. На 64 нашли нарушения. Помимо этого возникали вопросы и к покупателям. Как рассказали в мэрии, 120 омичей получили штрафы за то, что находились в магазинах без масок. Штрафы, кстати, драконовские:

-Если они впервые попались на этом, то им грозит предупреждение или штраф от 1 до 30 тыс. рублей.Повторное попадание «безмасочников» в поле зрения может грозит штрафом от 15 до 50 тыс. рублей, - уточнили в пресс-службе омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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