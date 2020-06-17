2020-06-17T11:27:28+03:00
Общество

В омском дворе трубу теплотрассы проложили сквозь детскую площадку

На трубе пообещали сделать изоляцию
Анна МИКУЛА
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Фото: «Омск ВК»Фото: «Омск ВК»
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Жильцы дома № 198/2 на улице 8-й Линии были сильно удивлены, когда на детской площадке в их дворе появился незапланированный элемент – труба теплотрассы, которую положили прямо между детскими качелями и спортивными снарядами.

– Начали ремонт теплотрассы, – рассказывает автор фото, размещенного в паблике «Омск ВК». – Конечно, проложить времянку там, где она никому не мешает просто нельзя – так же неинтересно. Надо прямо по детской площадке проложить, ведь сместиться в сторону несколько метров слишком сложно.

Фото: «Омск ВК»

Фото: «Омск ВК»

Ситуацию уже прокомментировали в «Омск РТС», сотрудники которой проводят работы на этом участке.

– В рамках капитального ремонта теплотрассы на 3-й Транспортной во дворе дома проложена временная перемычка, чтобы во время ремонта жители могли получать горячую воду, – сообщает пресс-служба компании. – Перемычка проходит не по всей территории детской площадки, а только по выделенному участку, который огорожен. Ее провели через площадку, чтобы не пришлось демонтировать малые формы: качели, горки, и все, что там находится. Она еще монтируется и пока не вступила в работу.

Кроме того, на трубы обещают положить теплоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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