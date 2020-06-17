2020-06-17T10:49:07+03:00
Происшествия

В Омске вынесли приговор по жестокому убийству, совершенному 15 лет назад

Один из преступников уже скоро выйдет на свободу, его подельнику еще только предстоит отправиться за решетку
Анна МИКУЛА
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Судебный акт не вступил в законную силу и может быть обжалован.Судебный акт не вступил в законную силу и может быть обжалован.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Зверское убийство произошло в 2005 году в поселке Красный Яр Любинского района. Двое местных жителей заманили знакомых на Окружную дорогу в район местной птицефабрики. Они пообещали им продать крупную партию яиц по оптовой стоимости. Когда покупатели приехал в это безлюдное место, они расстреляли его из винтовки и забрали деньги.

Одного из подельников осудили тогда же и приговорили к 17 годам колонии, где он сейчас и отбывает наказание. Вину второго – 44-летнего жителя деревни Орловка – следствию удалось доказать только сейчас.

– Приговором обвиняемый признан виновным в убийстве второго потерпевшего и осужден к 15 годам лишения свободы, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Окончательно Омским областным судом с учетом ранее постановленного приговора осужденному определено к отбытию 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Судебный акт не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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