В Омске вынесли приговор по жестокому убийству, совершенному 15 лет назад
Зверское убийство произошло в 2005 году в поселке Красный Яр Любинского района. Двое местных жителей заманили знакомых на Окружную дорогу в район местной птицефабрики. Они пообещали им продать крупную партию яиц по оптовой стоимости. Когда покупатели приехал в это безлюдное место, они расстреляли его из винтовки и забрали деньги.
Одного из подельников осудили тогда же и приговорили к 17 годам колонии, где он сейчас и отбывает наказание. Вину второго – 44-летнего жителя деревни Орловка – следствию удалось доказать только сейчас.
– Приговором обвиняемый признан виновным в убийстве второго потерпевшего и осужден к 15 годам лишения свободы, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Окончательно Омским областным судом с учетом ранее постановленного приговора осужденному определено к отбытию 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Судебный акт не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU