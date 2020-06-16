2020-06-16T14:53:42+03:00
Общество

В Омске до декабря закрыли проезд по бульвару Архитекторов

Речь идет об участке от улицы Шаронова до улицы Крупской
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба мэрии ОмскаФото: пресс-служба мэрии Омска
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С 16 июня на участке бульвара Архитекторов между улицами Шаронова и Крупской перекрыли движение. Это связано с работами по строительству дороги-дублера.

В настоящее время в створе бульвара Архитекторов подрядной организацией проводятся работы по переустройству инженерных сетей.

Также в процессе работ в указанной зоне предстоит выполнить строительство светофорного объекта, устройство ливневой канализации, насыпи земляного полотна, дорожной одежды, выполнить обустройство автомобильной дороги.

Для продолжения работ по строительству объекта с 16 июня 2020 года планируется ограничить движения транспорта по бульвару Архитекторов, на участке от улицы Крупской до улицы Шаронова, сообщает пресс-служба омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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