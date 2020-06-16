В Омске до декабря закрыли проезд по бульвару Архитекторов
С 16 июня на участке бульвара Архитекторов между улицами Шаронова и Крупской перекрыли движение. Это связано с работами по строительству дороги-дублера.
В настоящее время в створе бульвара Архитекторов подрядной организацией проводятся работы по переустройству инженерных сетей.
Также в процессе работ в указанной зоне предстоит выполнить строительство светофорного объекта, устройство ливневой канализации, насыпи земляного полотна, дорожной одежды, выполнить обустройство автомобильной дороги.
Для продолжения работ по строительству объекта с 16 июня 2020 года планируется ограничить движения транспорта по бульвару Архитекторов, на участке от улицы Крупской до улицы Шаронова, сообщает пресс-служба омской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Все об омских дорогах и транспорте»