В Омске до декабря закрыли проезд по бульвару Архитекторов

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:53:42+03:00

Речь идет об участке от улицы Шаронова до улицы Крупской

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С 16 июня на участке бульвара Архитекторов между улицами Шаронова и Крупской перекрыли движение. Это связано с работами по строительству дороги-дублера.

В настоящее время в створе бульвара Архитекторов подрядной организацией проводятся работы по переустройству инженерных сетей.

Также в процессе работ в указанной зоне предстоит выполнить строительство светофорного объекта, устройство ливневой канализации, насыпи земляного полотна, дорожной одежды, выполнить обустройство автомобильной дороги.

Для продолжения работ по строительству объекта с 16 июня 2020 года планируется ограничить движения транспорта по бульвару Архитекторов, на участке от улицы Крупской до улицы Шаронова, сообщает пресс-служба омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU