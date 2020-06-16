Названа дата запуска фонтанов в Омске

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:20:52+03:00

Их уже готовят в работе [список объектов]

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В Омске, наверное, впервые за все время фонтаны запускают фонтаны. Несмотря на аномально жаркий май, перетекший в не менее знойный июнь, все они были выключены.

И вот, наконец, после снятия режима самоизоляции, все десять городских фонтанов начнут освежать омские площади, скверы и бульвары.

Вчера, 15 июня, запустили большой и малый фонтаны на улице Чокана Валиханова. С сегодняшнего дня началась подготовка других гидротехнических сооружений: помывка чаш и проверка технического состояния. До конца этой недели будут запущены остальные, обслуживанием которых занимается учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Вот они:

– на улице Гашека (около детской площадки);

– на площади Серова (у администрации Ленинского округа);

– на улице Иванишко;

– в сквере «Первокирпичный»;

– на бульваре Заречный;

– на улице Туполева (бульвар ветеранов);

– на улице Путилова, 3;

– на улице Путилова, 7;

– на бульваре Победы;

– на площади Бударина.

В профильном департаменте рассказали, что в настоящее время решается вопрос о принятии на обслуживание еще четырех объектов.

– В предыдущие годы фонтаны в сквере им. Дзержинского, Первомайском сквере, сквере им. 30-летия ВЛКСМ и на Театральной площади содержало акционерное общество «ОмскВодоканал», – пояснил первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков. – В ближайшее время мы проведем совместное комиссионное обследование для оценки технического состояния водных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU