Названа дата запуска фонтанов в Омске
В Омске, наверное, впервые за все время фонтаны запускают фонтаны. Несмотря на аномально жаркий май, перетекший в не менее знойный июнь, все они были выключены.
И вот, наконец, после снятия режима самоизоляции, все десять городских фонтанов начнут освежать омские площади, скверы и бульвары.
Вчера, 15 июня, запустили большой и малый фонтаны на улице Чокана Валиханова. С сегодняшнего дня началась подготовка других гидротехнических сооружений: помывка чаш и проверка технического состояния. До конца этой недели будут запущены остальные, обслуживанием которых занимается учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Вот они:
– на улице Гашека (около детской площадки);
– на площади Серова (у администрации Ленинского округа);
– на улице Иванишко;
– в сквере «Первокирпичный»;
– на бульваре Заречный;
– на улице Туполева (бульвар ветеранов);
– на улице Путилова, 3;
– на улице Путилова, 7;
– на бульваре Победы;
– на площади Бударина.
В профильном департаменте рассказали, что в настоящее время решается вопрос о принятии на обслуживание еще четырех объектов.
– В предыдущие годы фонтаны в сквере им. Дзержинского, Первомайском сквере, сквере им. 30-летия ВЛКСМ и на Театральной площади содержало акционерное общество «ОмскВодоканал», – пояснил первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков. – В ближайшее время мы проведем совместное комиссионное обследование для оценки технического состояния водных устройств.
ИСТОЧНИК KP.RU