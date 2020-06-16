2020-06-16T13:56:58+03:00
Общество

Воды в лицо и ведром по голове: В Омске сняли, как мастер пытается отрезвить пьяного механика

Он устал мириться с алкоголизмом подчиненного [видео]
Станислав МУХИН
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Суровые сибирские автослесари разработали собственный метод вытрезвления. На днях его засняли у одного из автосервисом Омска по улице Орджоникидзе. Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как пошатывающейся походкой вдоль забора идет человек.

К нему подбегает оппонент покрупнее и окатывает ведром с водой со словами "Проснись". После этого ведро надевает на голову бедолаги и начинает со всей силы стучать по нему. Мужчина лишь пошатывается и терпит. После этого агрессор советует своей жертве уходить куда подальше. Без крепких слов тут не обошлось.

Как выяснилось, таким жестким методом мастер СТО по ремонту машин решил проучить своего механика. Тот пришел на работу вне кондиции и не мог даже держать ключ. Причем такая картина с этим сотрудником наблюдалась регулярно. Вот мастер и не выдержал. Чем закончилась история, неизвестно. Зато теперь бедолага стал звездой интернета, хоть и такой ценой.

Вытрезвление по-омски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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