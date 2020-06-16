2020-06-16T13:11:01+03:00
Происшествия

На видео попало задержание грабителя с женской сумочкой

Инцидент произошел в городке Нефтяников [видео]
Анна МИКУЛА
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На 58-летнюю омичку напали на улице Энтузиастов. Неизвестный выхватил у нее сумочку и сбежал. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Сумму ущерба владелица вещей оценила в 12,6 тысячи рублей.

Полицейские установили свидетеля преступления, опросили его и заявительницу, просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на фасадах близлежащих домов. На одной из них был запечатлен убегающий с женской сумкой мужчина. Полученные приметы были незамедлительно переданы всем наружным службам полиции, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель. За грабеж ему грозит до 7 лет колонии.

Грабеж на улице Энтузиастов.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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