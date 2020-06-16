На видео попало задержание грабителя с женской сумочкой
На 58-летнюю омичку напали на улице Энтузиастов. Неизвестный выхватил у нее сумочку и сбежал. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Сумму ущерба владелица вещей оценила в 12,6 тысячи рублей.
Полицейские установили свидетеля преступления, опросили его и заявительницу, просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на фасадах близлежащих домов. На одной из них был запечатлен убегающий с женской сумкой мужчина. Полученные приметы были незамедлительно переданы всем наружным службам полиции, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель. За грабеж ему грозит до 7 лет колонии.
Грабеж на улице Энтузиастов.Видео: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU