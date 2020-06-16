На видео попало задержание грабителя с женской сумочкой

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:11:01+03:00

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На 58-летнюю омичку напали на улице Энтузиастов. Неизвестный выхватил у нее сумочку и сбежал. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Сумму ущерба владелица вещей оценила в 12,6 тысячи рублей.

Полицейские установили свидетеля преступления, опросили его и заявительницу, просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на фасадах близлежащих домов. На одной из них был запечатлен убегающий с женской сумкой мужчина. Полученные приметы были незамедлительно переданы всем наружным службам полиции, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель. За грабеж ему грозит до 7 лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785201" frameborder="0"></iframe> Грабеж на улице Энтузиастов.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU