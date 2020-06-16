2020-06-16T12:14:11+03:00
Происшествия

Пьяный омич вломился в чужой дом и изнасиловал хозяйку, вернувшуюся с ночной смены

Потерпевшей пришлось проявить хитрость, чтобы наказать напавшего
Анна МИКУЛА
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Сейчас идет расследование преступления.Сейчас идет расследование преступления.Фото: Олег ЗОЛОТО
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ЧП случилось в частном секторе Кировского округе. 43-летний мужчина проследил, куда шла возвращавшаяся с ночной смены местная жительница. Когда 55-летняя женщина зашла домой, он вломился следом и изнасиловал ее.

Потерпевшей пришлось проявить хитрость, чтобы насильник получил по заслугам. Она предложила ему пройтись до магазина, чтобы купить выпивку. Дойдя до места она попросила о помощи у находившихся там людей. В результате подозреваемого скрутили двое мужчин. После этого его передали силовикам.

– Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Изнасилование», – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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