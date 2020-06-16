Должница из Омска помогла оштрафовать коллекторов на 55 тысяч

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:09:15+03:00

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Жительнице Омска удалось наказать за назойливость коллекторов. Женщина действительно задолжала деньги, ее начали изводить звонками. Выбивали денег звонили сутки напролет: в 6 утра, в выходные дни. Так продолжалось около двух месяцев. В одну из недель они звонили должнице 6 раз, хотя в законе их количество строго оговорено.

В итоге омичка решила наказать назойливых коллекторов - она обратилась к судебным приставам.

- Общение коллектора с должником допускается не чаще одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц. При этом запрещается звонить в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства должника, - уточнили в пресс-службе омских судебных приставов.

Проверка приставов выявила факты нарушений коллекторов при работе с должником. В итоге по решению Арбитражного суда организацию оштрафовали на 55 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU