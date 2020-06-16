Омичи заметили столб черного дыма в районе Телевизионного завода
Омичей напугал внушительных размеров столб густого черного дыма, который поднимался на территории за строительным рынком Южный в Ленинском округе Омска. Фото происшествия очевидцы выложили в социальные сети.
В пресс-службе областного ГУ МЧС рассказали, что огонь распространился на площади 30 квадратных метров, на место выехала одна машина и четверо пожарных.
Как выяснилось, так впечатляюще горели автомобильные покрышки. Несмотря на то, что с самим пожаром справиться не составило особого труда, последствия от него могут быть очень серьезными.
– Если шины сами по себе являются отходами четвертого класса опасности, то продукты горения намного вреднее: бензапирен, диоксины, формальдегид м так далее. Тот кто это сделал причинил людям огромный вред, – прокомментировала ситуацию одна из подписчиц паблика ЧП Омск, где появилось сообщение о пожаре.
Пожар на Телевизионке.Видео: «Инцидент Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU