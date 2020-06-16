2020-06-16T12:26:56+03:00
Происшествия

Омичи заметили столб черного дыма в районе Телевизионного завода

В результате происшествия могут быть серьезные последствия [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»Фото: vk.com
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Омичей напугал внушительных размеров столб густого черного дыма, который поднимался на территории за строительным рынком Южный в Ленинском округе Омска. Фото происшествия очевидцы выложили в социальные сети.

В пресс-службе областного ГУ МЧС рассказали, что огонь распространился на площади 30 квадратных метров, на место выехала одна машина и четверо пожарных.

Как выяснилось, так впечатляюще горели автомобильные покрышки. Несмотря на то, что с самим пожаром справиться не составило особого труда, последствия от него могут быть очень серьезными.

– Если шины сами по себе являются отходами четвертого класса опасности, то продукты горения намного вреднее: бензапирен, диоксины, формальдегид м так далее. Тот кто это сделал причинил людям огромный вред, – прокомментировала ситуацию одна из подписчиц паблика ЧП Омск, где появилось сообщение о пожаре.

Пожар на Телевизионке.Видео: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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