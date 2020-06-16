2020-06-16T10:04:01+03:00
Общество

За сутки еще 97 омичей заразились коронавирусом

При этом выздоровевших пока примерно вдвое меньше
Анна МИКУЛА
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В Омске статистика по новым случаям ковида пока нерадостная.В Омске статистика по новым случаям ковида пока нерадостная.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Областной минздрав опубликовал статистику о заболеваемости ковидом за минувшие сутки. Судя по данным на 16 июня, поводов для оптимизма пока нет.

Подтверждено 97 новых случаев заражения, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 2 437.

За последние сутки выздоровели 54 человека, (1 180 в общей сложности). Количество летальных исходов не увеличилось – от коронавирусной инфекции в Омской области скончались 24 человека.

Новые случаи заражения распространились так: Омск – 80, Омский район – 4 новых случая заболевания, Называевский, Нововаршавский районы – по три, Нижнеомский, Таврический районы – по два, Москаленский, Тарский, Русско-Полянский районы – по одному новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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